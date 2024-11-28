«Ваш ужасный секрет раскрыт»: мать прятала младенца в ящике под кроватью три года

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В Великобритании женщина была приговорена к 7,5 годам тюрьмы за то, что три года скрывала свою дочь в выдвижном ящике под кроватью, передает Daily Mail.
Ребенок родился в 2020 году неожиданно, и мать решила никому не сообщать о его существовании. Все это время девочка жила в тайне, без прогулок, общения и должного ухода.
Когда мать оставалась с родственниками на Рождество, малышка была дома одна. Она ни разу не получала подарков ни на день рождения, ни на какие-либо другие праздники.
Мать кормила ребенка смесью, оставляла одну, когда уходила на работу или по делам.
О девочке случайно узнал бойфренд женщины, услышав шум в спальне, после чего он сообщил об этом в социальные службы — и ребенка забрали.
Девочка оказалась истощена, обезвожена, а ее физическое и умственное развитие соответствовало семимесячному младенцу. Медики обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем, включая деформации органов и кожную сыпь.
На суде мать утверждала, что ящик был всегда приоткрыт, но это не помогло ей избежать строгого приговора.
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Когда мать оставалась с родственниками на Рождество, малышка была дома одна. Она ни разу не получала подарков ни на день рождения, ни на какие-либо другие праздники.
Мать кормила ребенка смесью, оставляла одну, когда уходила на работу или по делам.
О девочке случайно узнал бойфренд женщины, услышав шум в спальне, после чего он сообщил об этом в социальные службы — и ребенка забрали.
Девочка оказалась истощена, обезвожена, а ее физическое и умственное развитие соответствовало семимесячному младенцу. Медики обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем, включая деформации органов и кожную сыпь.
На суде мать утверждала, что ящик был всегда приоткрыт, но это не помогло ей избежать строгого приговора.
«Вы лишили эту маленькую девочку любви, должной заботы, внимания, общения с другими людьми, полноценного питания и столь необходимой медицинской помощи. Вы пытались контролировать эту ситуацию так тщательно, как только могли, но по чистой случайности ваш ужасный секрет был раскрыт», — раскритиковал действия женщины судья Честер Стивен Эверетт.Сейчас девочка находится у опекунов, которые помогают ей восстановиться.
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Мария Моисеева