В Жуковском воры сбили палкой камеру наблюдения и обокрали табачный магазин

Фото: iStock/Zinkevych
Двое мужчин обворовали табачный магазин в Жуковском, одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины подъехали к магазину на улице Солнечная на машине с подложными номерами, палкой сбили установленную над входом камеру видеонаблюдения, выломали дверь, забрали деньги из кассы и часть товара и уехали. Материальный ущерб превысил миллион рублей», — говорится в сообщении.Одного из участников кражи удалось задержать. Им оказался 40-летний приезжий из Рыбинска. В его квартире нашли две рации, банковские карты и несколько пачек сигарет, украденных из магазина. Сейчас полиция разыскивает второго соучастника кражи. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Читайте также:
Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли
Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома
В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды
Лев Каштанов