Достижения.рф

В спальном районе Москвы прогремел мощный взрыв

В московском районе Куркино сдетонировал неизвестный предмет
Фото: Istock/RamonCast

В московском районе Куркино прогремел взрыв. Неизвестный предмет взорвался днём 23 сентября рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Очевидцы рассказали о весьма мощном хлопке. Сразу после чрезвычайного происшествия правоохранительные органы оцепили территорию вокруг дома. Спасатели и оперативные службы быстро прибыли на место.

По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших. Однако местные жители обратили внимание спасателей на второй подозрительный предмет. Он лежал неподалеку и был обмотан скотчем. Специалисты обследуют находку.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0