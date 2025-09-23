В спальном районе Москвы прогремел мощный взрыв
В московском районе Куркино прогремел взрыв. Неизвестный предмет взорвался днём 23 сентября рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали о весьма мощном хлопке. Сразу после чрезвычайного происшествия правоохранительные органы оцепили территорию вокруг дома. Спасатели и оперативные службы быстро прибыли на место.
По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших. Однако местные жители обратили внимание спасателей на второй подозрительный предмет. Он лежал неподалеку и был обмотан скотчем. Специалисты обследуют находку.
Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.
