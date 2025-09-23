В Москве наркоман-рецидивист крадёт велосипеды, а суд его отпускает

23 сентября 2025, 13:51

На юге Москвы вор-наркоман терроризирует жилые комплексы

Фото: Istock/welcomia

В южных районах Москвы действует серийный вор велосипедов. По информации РЕН ТВ, он похитил уже более двадцати велосипедов в нескольких жилых комплексах, включая ЖК «Ясный».





Подозреваемого Павла Корсакова ранее уже задерживали за кражи и наркотические вещества, но суд отпустил его под подписку о невыезде. Жители утверждают, что он быстро вернулся к прежнему образу жизни.



Вор проникает в подъезды и срезает замки. Если замок не поддаётся, он разбирает велосипед на части. Стоимость украденного составляет от 15 до 100 тысяч рублей. Пострадавшие считают, что он быстро продаёт добычу через интернет по низким ценам.

«Здесь, на седьмом этаже, наркоманы, торгуют барыги, он с ними. То есть найти его вам, я думаю, будет сложно, потому что они его прикроют», — рассказала местная жительница.