Неудачный прыжок в бассейн обернулся параличом для мужчины
28-летнего гражданина Великобритании Уильяма Понтера парализовало в результате неудачного прыжка в бассейн во время отпуска в Турции. Инцидент произошел 28 августа, когда он отдыхал вместе со своей 27-летней спутницей Ребеккой Фрэнси, сообщает Daily Mail.
По словам девушки, после прыжка Понтер не всплыл на поверхность. Она нырнула за ним и обнаружила его лежащим лицом вниз без признаков движения. Вытащив мужчину из воды, она услышала от него, что он не может пошевелиться.
Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В больнице ему провели 13-часовую операцию на шейном отделе позвоночника. Из-за серьезного повреждения хирурги приняли решение удалить часть позвонка C4, чтобы избежать возможных осложнений, в том числе инсульта.
В настоящее время Понтер находится в реанимации. Врачи предупредили родственников, что с высокой вероятностью он останется парализованным ниже уровня шеи.
Ребекка Фрэнси организовала сбор средств для оплаты лечения и последующей транспортировки пострадавшего на родину. По ее данным, текущие медицинские расходы уже превысили 50 тысяч фунтов стерлингов, а каждый день пребывания в палате интенсивной терапии обходится примерно в две тысячи фунтов. Девушка отметила, что прогнозы по восстановлению пока остаются неясными, однако семья надеется как можно скорее перевезти Уильяма обратно в Великобританию.
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