Неудачный прыжок в бассейн обернулся параличом для мужчины

08 сентября 2026, 22:25

Daily Mail: Британец прыгнул в бассейн в Турции и его парализовало

Фото: istockphoto/mirror-images

28-летнего гражданина Великобритании Уильяма Понтера парализовало в результате неудачного прыжка в бассейн во время отпуска в Турции. Инцидент произошел 28 августа, когда он отдыхал вместе со своей 27-летней спутницей Ребеккой Фрэнси, сообщает Daily Mail.