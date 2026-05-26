Школьницу парализовало ниже шеи после обычной болезни
В Великобритании девочку-подростка парализовало после обычной инфекционной болезни. Об этом пишет издание Mirror.
В декабре 2025 года у школьницы начались сильные головокружения, поднялась температура и появились острые боли. Мама пострадавшей рассказала, что после госпитализации девочку ввели в искусственную кому, а медики предположили, что она перенесла инсульт спинного мозга, вызванный гриппом. После этого случая пациентка оставалась в больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Когда британка вышла из комы, она не могла говорить, дышать и двигаться самостоятельно.
По словам матери, её дочь до болезни была здоровой, активной и любила петь и театр. Сейчас девочка слишком слаба, но после лечения однажды смогла сидеть полминуты. Она может говорить, как прежде, но её голос стал хриплым из-за трахеостомической трубки в шее.
