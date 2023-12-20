Неудачный выстрел из гранатомёта чуть не убил блогера

Фото: istockphoto/Dragunov1981
В одном из последних роликов канала Ballistic High Speed блогер Адам тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7.
Baza пишет, что мужчина серьёзно готовился к выпуску. С помощью профессиональной группы блогер восстановил оружие и заварил дырку в стволе.
Гранатомёт проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением. Эксперты проблем не обнаружили. Выстрел не получился— гранатомет RPG-7 просто взорвался в руках у Адама.
Врачи диагностировали перелом черепа и скулы, множество осколочных ранений, сильные ожоги рук. Блогер уже начал восстанавливаться.
Ранее сообщалось, что российский военный спасся от выстрела украинского снайпера. Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».
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Гранатомёт проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением. Эксперты проблем не обнаружили. Выстрел не получился— гранатомет RPG-7 просто взорвался в руках у Адама.
Ранее сообщалось, что российский военный спасся от выстрела украинского снайпера. Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».
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Мария Фирсова