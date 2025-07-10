Учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине на парковке

10 июля 2025, 05:08

ST: В Сингапуре 34-летняя учительница развратила 13-летнего школьника в машине

Фото: iStock/NanoStockk

В Сингапуре 34-летней учительнице предъявлены обвинения в сексуальной связи с 13-летним учеником. Женщине инкриминируют два эпизода сексуального насилия над несовершеннолетним, совершенные в ноябре и декабре 2019 года. Об этом сообщает издание The Straits Times (ST).