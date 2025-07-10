Учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине на парковке

ST: В Сингапуре 34-летняя учительница развратила 13-летнего школьника в машине
Фото: iStock/NanoStockk

В Сингапуре 34-летней учительнице предъявлены обвинения в сексуальной связи с 13-летним учеником. Женщине инкриминируют два эпизода сексуального насилия над несовершеннолетним, совершенные в ноябре и декабре 2019 года. Об этом сообщает издание The Straits Times (ST).



Согласно материалам дела, представленным в суде 9 июля, интимные контакты между педагогом и школьником происходили в ее автомобиле на территории многоуровневой парковки. Всего женщине предъявлено четыре обвинения по статьям о совращении и сексуальном насилии над малолетними.

После того как подросток попросил прекратить общение, учительница начала его преследовать, отправив ему не менее 18 писем и сообщений.

Расследование инцидента заняло более года. Еще в марте 2024 года женщине запретили работать в образовательных учреждениях. В случае признания виновной по всем пунктам обвинения бывшей учительнице грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

Личность обвиняемой не разглашается.

Мария Моисеева

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