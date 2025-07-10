Учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине на парковке
В Сингапуре 34-летней учительнице предъявлены обвинения в сексуальной связи с 13-летним учеником. Женщине инкриминируют два эпизода сексуального насилия над несовершеннолетним, совершенные в ноябре и декабре 2019 года. Об этом сообщает издание The Straits Times (ST).
Согласно материалам дела, представленным в суде 9 июля, интимные контакты между педагогом и школьником происходили в ее автомобиле на территории многоуровневой парковки. Всего женщине предъявлено четыре обвинения по статьям о совращении и сексуальном насилии над малолетними.
После того как подросток попросил прекратить общение, учительница начала его преследовать, отправив ему не менее 18 писем и сообщений.
Расследование инцидента заняло более года. Еще в марте 2024 года женщине запретили работать в образовательных учреждениях. В случае признания виновной по всем пунктам обвинения бывшей учительнице грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.
Личность обвиняемой не разглашается.
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