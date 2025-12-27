Неверный муж вместе с любовницей украл кролика для беременной жены
В Улан-Удэ неверный муж вместе с любовницей украл кролика для беременной жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике на своем сайте.
Иужчина прибыл в столицу Бурятии из Тарбагатайского района, чтобы выбрать новогодний подарок для супруги. В дороге он познакомился с женщиной, пригласил в одно из заведений и выпил с ней. Через некоторое время они отправились в зоомагазин. Вернувшись домой, мужчина успел порадовать благоверную пушистым сюрпризом, однако вскоре к ним нагрянули оперативники.
Кролик скоро вернется к новой хозяйке — шестилетней девочке. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде — на него завели дело о краже. Известно, что его уже судили за имущественные преступления.
Читайте также: