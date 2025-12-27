27 декабря 2025, 09:31

В Улан-Удэ завели дело на мужчину, укравшего кролика для беременной жены

Фото: iStock/Diy1

В Улан-Удэ неверный муж вместе с любовницей украл кролика для беременной жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике на своем сайте.