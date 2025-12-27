Достижения.рф

Россиянин едва не замерз насмерть вместе с собакой в кабине фуры

Замерзших мужчину и собаку спасли из заблокированной кабины фуры в Приамурье
Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Амурской области из заблокированной кабины грузовика спасли мужчину и собаку породы корги. Об этом сообщает телеграм-канал «Амурские спасатели».



Авария произошла ночью 25 декабря на 20-м километре дороги Февральск — Норск. Водитель фургона не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате мужчина оказался заблокирован в кабине вместе со своим питомцем. Вскоре они начали замерзать — температура в регионе тогда достигала почти 30 градусов мороза.

На место прибыли спасатели. Они отключили аккумулятор, чтобы исключить риск возгорания, и при помощи специального оборудования помогли мужчине и его собаке выбраться. Пострадавшего отогрели и временно поместили в пожарную часть.

Ранее сообщалось, что в Якутске на реке Лена под лед провалился автомобиль, в котором находились ребенок и еще семь человек. Двое из них погибли и четверо пострадали. Тело одного из пассажиров нашли на берегу спасатели.

Лидия Пономарева

