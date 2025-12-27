Россиянин едва не замерз насмерть вместе с собакой в кабине фуры

27 декабря 2025, 08:20

Замерзших мужчину и собаку спасли из заблокированной кабины фуры в Приамурье

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Амурской области из заблокированной кабины грузовика спасли мужчину и собаку породы корги. Об этом сообщает телеграм-канал «Амурские спасатели».