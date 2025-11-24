Достижения.рф

Невеста была на церемонии в ЗАГСе со сломанной рукой из-за TikTok в Петербурге

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Санкт-Петербурге невеста отстояла церемонию в ЗАГСе со сломанной рукой из-за TikTok. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.



Во время подготовки к торжеству в одном из отелей россиянка решила повторить популярный ролик из соцсети и побежала по коридору в свадебном платье. Однако, зацепившись каблуком за подол наряда, она неудачно упала и сломала руку. К моменту инцидента до регистрации оставалось всего два часа.

Несмотря на боль, девушка стойко выдержала всю церемонию с травмой. Лишь после того, как поставили штампы в паспортах, она рассказала родственникам о случившемся.

После завершения мероприятия невесту отвезли в травмпункт, где ей поставили перелом со смещением и наложили гипс.

Никита Кротов

