В Таиланде туристу отказали в госпитализации, и он умер

Фото: istock / Soumen Hazra
Тайваньский турист попал в аварию в Таиланде и не выжил, потому что ему отказали в госпитализации в частной клинике.
The Pattaya News пишет, что ЧП случилось в Бангкоке 12 декабря. Туриста сбил автомобиль, он лишился сознания. На место приехали спасатели, оказавшие мужчине первую помощь. Туриста отвезли в ближайшую больницу.
Но мужчину выгнали из клиники: она оказалась частной. Там сослались на проблему с оплатой услуг и рекомендовали отправить туриста в другое учреждение за 10 км. В итоге иностранец умер во время транспортировки.
О случившемся узнал министр здравоохранения Таиланда Чолнан Шрикаев. По его поручения проверят частную клинику на нарушение правовых норм и медицинских стандартов.
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Но мужчину выгнали из клиники: она оказалась частной. Там сослались на проблему с оплатой услуг и рекомендовали отправить туриста в другое учреждение за 10 км. В итоге иностранец умер во время транспортировки.
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Мария Фирсова