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Врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома

The Guardian: В США врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома
15 декабря 2023, 05:37
Фото: iStock/Irina Shatilova

Фото: iStock/Irina Shatilova

В США врач-репродуктолог во время искусственной инсеминации тайно оплодотворил пациентку своей спермой. Об этом пишет The Guardian.
Сара Депоян и её муж в 1980 году обратилась к врачу Мерлу Бергеру в клику ЭКО в городе Бостон. Медик заявил, что пациентке для успешного зачатия необходимо провести искусственную инсеминацию — один из методов вспомогательных репродуктивных технологий, представляющий собой введение в полость матки женщины спермы партнёра или донора.

По словам Бергера, семя для проведения процедуры он планирует получить от анонимного донора, внешне похожего на мужа Сары Депоян. Пара согласилась, и в 1981 году у них родилась дочь Кэролин Бестер.


Спустя 42 года Бестер решила сделать ДНК-тест, и выяснила, что состоит в родстве с двумя незнакомыми ей людьми. После общения с родственниками Бестер выяснила, что они являются внучкой и троюродной сестрой Бергера. Тогда она догадалась, что её биологическим отцом является именно он. Оказалось, что Мерл Бергер оплодотворил Депоян своей спермой без её ведома. При этом несколько десятилетий ему удавалось избежать наказания.

Мать шокированной Бестер подала иск в суд против врача. Она отметила, что чувствует себя жертвой насилия и предполагает, что врач мог совершить такое деяние не только с ней. Свою вину Бергер отрицать не стал, в настоящее время идёт расследование.

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#суд
#эко
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#врач
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#расследование
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В Индонезии мужчина захватил крыльцо соседки в её отсутствие
World of Buzz: В Индонезии мужчина захватил крыльцо соседки в её отсутствие
15 декабря 2023, 06:37

Фото: iStock/Jozef Durok

В Индонезии мужчина захватил соседнее крыльцо и устроил там собственный огород. Удивительные изменения обнаружила хозяйка участка, когда вернулась домой спустя месяц отсутствия. Об этом пишет World of Buzz.
Женщина месяц проживала в доме неподалеку. Пока её не было, один из соседей без ведома женщины выкопал на участке несколько грядок под чили. Соседи заметили захват и попросили мужчину не занимать чужую территорию, но он убедил их, что договорился с владелицей.

Хозяйка жилья после возвращения не стала убирать грядки соседа, так как трогать чужую собственность без ведома хозяина ей «не позволили хорошие манеры». Она также решила не обращаться в полицию, но подчеркнула, что мужчине следовало бы обзавестись привычкой спрашивать разрешения прежде, чем использовать чужое имущество.

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#имущество
#женщина
#соседи
#собственность
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В Екатеринбурге предстал перед судом пенсионер, убивший 28-летнего медбрата
15 декабря 2023, 05:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего Геннадия Казакова. Пенсионера обвиняют в расправе над 28-летним медбратом Степаном Шабуровым, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Казаков обвиняется в расправе из хулиганских побуждений. Следствие утверждает, что 25 апреля вечером в городе Березовский фельдшер и медик Шабуровым прибыли на вызов и постучали в дверь квартиры, где в состоянии алкогольного опьянения находился Геннадий Казаков. Ему показалось, что в дверь стучат очень громко, из-за чего он взял кухонный нож, открыл дверь и ударил Шабурова. Спасти медбрату жизнь не удалось.

В суде пожилой мужчина заявил, что его поступок был неумышленным и он не хотел этого делать. Казаков также принёс извинения и соболезнования матери Степана Шабурова. Суд продлил обвиняемому арест до 26 мая.

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#арест
#нож
#следствие
#мужчина
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В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии
РИА Новости: В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии
15 декабря 2023, 05:01

Фото: iStock/dikushin

В Приморском крае почти весь город Артём из-за порыва на трубопроводе остался без холодной воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа.
«Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем — от поселка Штыково до территориального управления «Угловое». Работает «Примводоканал», — цитирует агентство заявление администрации.

Отмечается, что Артём является одним из самых крупных городов Приморья, в котором проживают более ста тысяч человек.

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#вода
#авария
#администрация
#люди
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Двоих полицейских в Домодедово подозревают в краже 10 млн рублей из багажа
15 декабря 2023, 04:46

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В московском аэропорту Домодедово полицейских заподозрили в краже денег из чемоданов, которые были оставлены в комнате для невостребованного багажа. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По информации канала 25 ноября двое мужчин, летевших из Москвы в Бишкек, перевозили с собой 80 млн рублей. Ценный груз не пропустили таможенники, поэтому после проверки сумки с крупной суммой отправили в комнату невостребованного багажа. Спустя три дня за ними вернулся хозяин, но, по его словам, он недосчитался 10 миллионов.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В ходе проверки удалось выяснить, что оставленная полицейскими пломба на багаже не была вскрыта, поэтому в краже заподозрили их самих. В настоящее время двое капитанов полиции являются главными подозреваемыми.

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#уголовное дело
#домодедово
#москва
#полиция
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Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку
RT: Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку
15 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Кировской области таксист помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мошенника, забравшего у пенсионерки 574 тыс. руб. Об этом пишет RT.
В публикации говорится, что россиянин забрал курьера и отвез его до одной из двух указанных при заказе такси точек. Там пассажир попросил водителя его подождать, после чего мужчина увидел, как пожилая женщина передала курьеру трясущимися руками две сумки.

«У меня тогда окончательно в голове паззл сложился, что клиент мой на самом деле мошенник», — цитирует издание слова таксиста.

Когда мошенник вернулся в автомобиль, мужчина заблокировал двери и сообщил клиенту, что они направляются в полицию. По дороге водитель позвонил правоохранителям и сообщил о сложившейся ситуации.

В ходе допроса курьер признался, что работает на телефонных мошенников, и подобная поездка стала для него не первой.

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#автомобиль
#женщина
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#пассажир
#водитель
#клиент
#мужчина
#мошенник
#полиция
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В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком
URA.RU: В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком
15 декабря 2023, 03:34

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге в ночь на 15 декабря на первом километре улицы Баритовой студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого водителя занесло на встречную полосу, пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев.
«Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что водителя Chevrolet доставили в городскую больницу №36 с переломами левого бедра и левой голени.

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#дтп
#студент
#грузовик
#ночь
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Задержан бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин
15 декабря 2023, 02:59

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Чите задержали экс-начальника свердловского управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина. Об этом пишет URA.RU.
Кроме того, на сайте правительства Забайкалья появилась информация об его увольнении с поста зампреда.

«За совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — цитирует издание сообщение пресс-службы кабмина со ссылкой на губернатора Александра Осипова.

По информации издания «Чита.ру», в настоящее время Дубровина доставили в Екатеринбург. 

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#информация
#екатеринбург
#задержание
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SHOT: Десятикилометровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» из-за ДТП
15 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/Kichigin

Пробка длиной в 10 километров образовалась на трассе М4 «Дон» около города Ефремов в Тульской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Столкнулись минимум пять автомобилей, в том числе фура, которая перегородила проезжую часть.
По сведениям SHOT, десятки автомобилей сейчас стоят в пробке, которая растянулась минимум на 10 километров. Люди не могут добраться до дома уже несколько часов, застряв в ледяном плену. Среди пассажиров также есть семьи с детьми. Ситуацию усугубляет сильная метель, ветер и температура в минус 6 градусов Цельсия.

На месте происшествия работают экстренные службы. В данный момент информации о пострадавших нет.

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#тульская область
#авария
#дтп
#пробки
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БНТ: У берегов Йемена захвачен болгарский сухогруз «Руен»
15 декабря 2023, 01:01

Фото: iStock/rarrarorro

Сухогруз «Руен» захватили у берегов Йемена в Аравийском море, судно принадлежит компании «Болгарский морской флот». Об этом сообщило 15 декабря Болгарское национальное телевидение.
По данным БНТ, связи с командой нет. На борту находятся 18 членов экипажа, включая восьмерых граждан Болгарии, остальные же — из Мьянмы и Анголы. Компания БМФ работает над обеспечением безопасности членов экипажа совместно с международными органами.

Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар беспилотником по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который следовал в Израиль. До этого хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В ЦАХАЛ назвали захват «инцидентом глобального масштаба».

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#болгария
#судно
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