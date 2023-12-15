Врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома

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В США врач-репродуктолог во время искусственной инсеминации тайно оплодотворил пациентку своей спермой. Об этом пишет The Guardian.
Сара Депоян и её муж в 1980 году обратилась к врачу Мерлу Бергеру в клику ЭКО в городе Бостон. Медик заявил, что пациентке для успешного зачатия необходимо провести искусственную инсеминацию — один из методов вспомогательных репродуктивных технологий, представляющий собой введение в полость матки женщины спермы партнёра или донора.
По словам Бергера, семя для проведения процедуры он планирует получить от анонимного донора, внешне похожего на мужа Сары Депоян. Пара согласилась, и в 1981 году у них родилась дочь Кэролин Бестер.
Спустя 42 года Бестер решила сделать ДНК-тест, и выяснила, что состоит в родстве с двумя незнакомыми ей людьми. После общения с родственниками Бестер выяснила, что они являются внучкой и троюродной сестрой Бергера. Тогда она догадалась, что её биологическим отцом является именно он. Оказалось, что Мерл Бергер оплодотворил Депоян своей спермой без её ведома. При этом несколько десятилетий ему удавалось избежать наказания.
Мать шокированной Бестер подала иск в суд против врача. Она отметила, что чувствует себя жертвой насилия и предполагает, что врач мог совершить такое деяние не только с ней. Свою вину Бергер отрицать не стал, в настоящее время идёт расследование.
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По словам Бергера, семя для проведения процедуры он планирует получить от анонимного донора, внешне похожего на мужа Сары Депоян. Пара согласилась, и в 1981 году у них родилась дочь Кэролин Бестер.
Мать шокированной Бестер подала иск в суд против врача. Она отметила, что чувствует себя жертвой насилия и предполагает, что врач мог совершить такое деяние не только с ней. Свою вину Бергер отрицать не стал, в настоящее время идёт расследование.
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Диана Аванесян