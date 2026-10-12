Во Франции сгорел старейший продовольственный рынок

12 октября 2026, 10:43

Вейль: В центре Парижа сгорел старейший продовольственный рынок Анфан-Руж

Фото: iStock/wirot pathi

Рынок Анфан-Руж в центре Парижа, популярный среди местных жителей и туристов, уничтожен в результате произошедшего ночью пожара. Об этом в личном блоге написал мэр центрального округа французской столицы Ариэль Вейль.