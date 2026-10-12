Во Франции сгорел старейший продовольственный рынок
Рынок Анфан-Руж в центре Парижа, популярный среди местных жителей и туристов, уничтожен в результате произошедшего ночью пожара. Об этом в личном блоге написал мэр центрального округа французской столицы Ариэль Вейль.
По его словам, пожарные Парижа проявили оперативность и профессионализм при ликвидации возгорания на рынке Анфан-Руж. Очаг пожара удалось локализовать, однако сам рынок полностью уничтожен, добавил глава округа.
Согласно информации специалистов, работающих на месте происшествия и обеспечивших защиту окружающих территорий, огонь вспыхнул около трёх часов ночи (04:00 по московскому времени). Пожарные подтвердили, что рынок «сгорел дотла». Причины случившегося пока не установлены.
Рынок Анфан-Руж (Marché des Enfants Rouges) — это частично крытый рынок, расположенный в третьем округе Парижа. Он объединяет торговые площадки местных производителей и множество гастрономических лавок. Рынок был открыт в 1615 году в период правления короля Людовика XIII.
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