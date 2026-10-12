Женщине, поцеловавшей двух незнакомцев в губы, дали тюремный срок
В Сингапуре 49-летнюю женщину приговорили к 21 неделе тюрьмы зa поцелуи в общественном месте. Об этом сообщает The Straits Times.
В торговом центре Boon Lay произошёл инцидент, связанный с поведением Го Мэй Чи. В тот день она выпила около десяти кружек пива и подошла к незнакомым юношам, схватив их за воротники и поцеловав каждого в щеку и губы. Оказалось, что молодые люди являются родными братьями, одному из которых было 16 лет, а другому — 23 года.
Поступок женщины восприняли как нарушение норм приличия, а пострадавшие выразили своё потрясение и чувство унижения. Го Мэй Чи задержали, но вскоре отпустили под личное обязательство, которое она позже нарушила. В начале марта обвиняемая устроила дебош в кафе в западной части Джуронга, схватив бутылку пива, принадлежащую компании мужчин, сидевших за столиком.
Мэй Чи признала свою вину по обвинениям в домогательстве, нарушении общественного порядка и создании беспокойства в состоянии опьянения. В суде она заявила, что не намерена совершать новых преступлений, и попросила о снисхождении, ссылаясь на необходимость заботиться о своих престарелых родителях и четырёх сыновьях. Однако судья вынес обвинительный вердикт и приговорил её к тюремному заключению.
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