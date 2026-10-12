Женщине, поцеловавшей двух незнакомцев в губы, дали тюремный срок

12 октября 2026, 09:29

В Сингапуре женщина оказалась в тюрьме после того, как поцеловала двух братьев

Фото: iStock/Rawpixel

В Сингапуре 49-летнюю женщину приговорили к 21 неделе тюрьмы зa поцелуи в общественном месте. Об этом сообщает The Straits Times.