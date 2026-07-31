Невеста подожгла церковь за день до свадьбы
Жительница США подожгла церковь за день до своей свадьбы. Об этом сообщает издание The Salt Lake Tribune.
Вечером 10 июля 25-летняя Ленита «Тесса» Джой Морено вместе с женихом и родственниками готовила помещение для церемонии в церкви штата Юта. Когда они закончили и собрались уходить, сработала пожарная сигнализация — в одной из комнат загорелся стул. Его потушили водой из ваз и огнетушителем.
Следователи обнаружили под стулом обугленный тампон с аппликатором. Выяснилось, что ранее в тот же день невеста украла две зажигалки в магазине и спрятала их в обуви. Во время допроса она назвала вымышленное имя и дату рождения, а также заявила, что не курит и потому не носит зажигалки. Жених подтвердил, что перед сигнализацией они были вдвоем в той комнате, где вспыхнул пожар.
В результате девушку арестовали через две недели после происшествия. Сейчас она находится в тюрьме без права освобождения под залог. Ей предъявили обвинения в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений. Мотив поступка фигурантка так и не раскрыла.
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