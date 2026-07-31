Более 30 человек погибли в результате обрушения шахты в Пакистане
В провинции Белуджистан на юго‑западе Пакистана произошло обрушение угольной шахты — число жертв достигло 34 человек. Об этом сообщает телеканал Geo.
На момент аварии под землёй находились 42 рабочих. По предварительным данным, некоторые из них могли оказаться заблокированы завалами. Сейчас спасательные работы продолжаются.
Владелец шахты предположил, что причиной трагедии мог стать взрыв метана. Ранее СМИ сообщали о девяти погибших.
Тем временем в США продолжают разгораться природные пожары. Один из них может перекинуться на секретную базу ВВС США, также известную как «Зона 51», где якобы находится научный центр для изучения НЛО.
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