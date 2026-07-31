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Девушка поздно подала обед и лишилась головы

В Индии мужчина обезглавил невестку из-за поздно поданного обеда
Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В Индии мужчина убил топором свою невестку, отрубил ей голову и повесил на дерево из-за поздно поданного обеда. Об этом сообщает издание The Times of India.



Трагедия произошла в деревне Имадпур штата Бихар. В тот момент 25-летняя Аншу Деви находилась дома одна — остальные члены семьи работали на рисовых полях. Младший брат ее мужа Кунал Кумар вернулся домой и потребовал накормить его. Между родственниками вспыхнула ссора, деверь пришел в ярость, схватил топор и напал на девушку.

О преступлении первыми узнали местные жители, заметившие на окраине деревни отрубленную голову на баньяновом дереве. Подозреваемого задержали односельчане и передали полиции. Сейчас он находится под стражей, следователи проверяют все версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Индии гребнистый крокодил утащил на глубину реки 52-летнего Харихара Джена, когда тот решил искупаться.

Лидия Пономарева

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