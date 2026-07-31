Девушка поздно подала обед и лишилась головы

31 июля 2026, 08:17

В Индии мужчина обезглавил невестку из-за поздно поданного обеда

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В Индии мужчина убил топором свою невестку, отрубил ей голову и повесил на дерево из-за поздно поданного обеда. Об этом сообщает издание The Times of India.