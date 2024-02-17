Невеста участника спецоперации купила на его деньги дорогой автомобиль и скрылась

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В Санкт-Петербурге участник СВО обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой помочь найти его бывшую невесту. Об этом сообщает «Фонтанка».
Как рассказал военнослужащий, женщина часто изменяла ему, но он ее прощал. Незадолго до инцидента пара решила приобрести подержанную машину марки Audi на средства военного. Мужчина не мог принимать участие в сделке из-за перелома ноги, поэтому он предположил, что все дела сделает его возлюбленная.
В результате женщина купила машину стоимостью около миллиона рублей и скрылась. Бывшему партнеру женщина прислала его банковскую карту, на балансе которой осталось 53 тысячи рублей. До инцидента там находилось 2 миллиона рублей.
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Алина Юрчак