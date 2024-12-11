Невестка Ливанова подтвердила госпитализацию актера и удаление у него тромба

Василий Ливанов (фото: сайт Кремля)
Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова Екатерина Ливанова подтвердила информацию об экстренной госпитализации актера и операции по удалению тромба. По ее словам, сейчас с Ливановым все хорошо.
«Да, это правда. Да, [удалили тромб]. Сейчас он в порядке», — поделилась Екатерина в беседе с NEWS.ru.Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Василия Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. По информации канала, все произошло в минувшую субботу, 7 декабря.
Читайте также:
Актер Василий Ливанов снова попал в реанимацию
Инсульт вызвал у Ливанова трудности в речи и проблемы с ногами
Mash: актер Василий Ливанов испытывает проблемы с двигательным аппаратом
Данил Пономарев