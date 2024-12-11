Невестка Ливанова подтвердила госпитализацию актера и удаление у него тромба

В 2005 году в Подмосковном поселке Снегири при ограблении дома были убиты двое мужчин и женщина. Преступники для сокрытия своих лиц использовали женские колготки, что в итоге помогло правоохранительным органам раскрыть преступление 19-летней давности. Подробности читайте в материале «Радио 1».