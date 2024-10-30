Инсульт вызвал у Ливанова трудности в речи и проблемы с ногами

Василий Ливанов (Фото: сайт Кремля)
Ухудшилось состояние заслуженного и народного артиста Василия Ливанова, сообщает канал SHOT. В результате последнего инсульта у актера начались серьезные проблемы с ногами и речью.
Летом Ливанову исполнилось 89. Около двух недель назад ему вызвали скорую из-за риска четвертого инсульта. Тогда же провели осмотр и поставили диагноз: серьезные поражения головного мозга.
Последний инсульт привел к тому, что одна нога у Ливанова «отнялась». Теперь передвигаться по квартире своими силами ему почти невозможно. Актер вынужден пользоваться ходунками.
Врачи сделали все возможное, чтобы предотвратить полный паралич, однако не смогли помочь с трудностями в речи. Главный совет: спокойствие и отдых. Ливанову также назначили пройти курс логотерапии.
Супруга Василия Ливанова говорит, что в настоящее время муж идет на поправку и настроен оптимистично.
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Последний инсульт привел к тому, что одна нога у Ливанова «отнялась». Теперь передвигаться по квартире своими силами ему почти невозможно. Актер вынужден пользоваться ходунками.
Врачи сделали все возможное, чтобы предотвратить полный паралич, однако не смогли помочь с трудностями в речи. Главный совет: спокойствие и отдых. Ливанову также назначили пройти курс логотерапии.
Супруга Василия Ливанова говорит, что в настоящее время муж идет на поправку и настроен оптимистично.
«Он восстанавливается. Все неплохо», — утверждает Елена Ливанова.
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Мария Моисеева