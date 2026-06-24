Невесту с ее родителями нашли мертвыми за день до свадьбы
В индийском штате Карнатака за сутки до свадьбы в собственном доме нашли мертвыми 21-летнюю невесту и ее родителей. Трагедия произошла в деревне Халекемпайянахунди, сообщает ABP Live.
Ракшита должна была выйти замуж во вторник, 23 июня. Однако утром в понедельник ее, 50-летнего отца Шиванну и 45-летнюю мать Нагаратну обнаружили бездыханными. На месте происшествия полиция изъяла следы яда и предсмертную записку.
Как установило следствие, причиной решения семьи стала многомесячная травля со стороны местного жителя Улласа Говды, который добивался брака с Ракшитой. В записке он назван непосредственным виновником случившегося. После того как девушка обручилась с другим мужчиной, Говда начал осыпать жениха и его близких сообщениями и поддельными фото, пытаясь очернить невесту и сорвать свадьбу.
Кульминацией давления стал вечер воскресенья, когда преследователь разослал сфабрикованные снимки с Ракшитой с комментариями о мнимой интимной близости. Для родителей это стало невыносимым ударом — страх скандала и публичного позора привел к острому стрессу, который, вероятно, и подтолкнул их к трагическому шагу.
Полиция изучает цифровые доказательства, показания очевидцев и содержание записки. Местные жители вышли на протест, требуя тщательного расследования и строгого наказания причастных. Старшая дочь погибших, проживающая в той же деревне, в момент происшествия отсутствовала дома.
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