Невесту с ее родителями нашли мертвыми за день до свадьбы

24 июня 2026, 13:51

В Индии невеста с родителями совершила самоубийство за день до свадьбы

Фото: istockphoto/undefined undefined

В индийском штате Карнатака за сутки до свадьбы в собственном доме нашли мертвыми 21-летнюю невесту и ее родителей. Трагедия произошла в деревне Халекемпайянахунди, сообщает ABP Live.