Невиновен: мужчина отсидел 34 года в тюрьме по ложному обвинению

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Гражданина США Кристофера Данна, отсидевшего в тюрьме 34 года по статье об убийстве, признали невиновным. Об этом сообщает правозащитная организация Midwest Innocence Project.
Отмечается, что Верховный суд Миссури доказал невиновность Данна после 34 лет тюремного заключения. Теперь американец сможет вернуться к своей семье.
По данным телеканала NBC, 18-летнего Данна осудили за убийство подростка в 1990 году. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения (УДО). Приговор основывался на показаниях 12 и 14-летних свидетелей, которые позже заявили, что их заставили говорить полицейские и прокуроры.
Не уточняется, получит ли Данн какие-либо компенсации за проведённое в тюрьме время.
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По данным телеканала NBC, 18-летнего Данна осудили за убийство подростка в 1990 году. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения (УДО). Приговор основывался на показаниях 12 и 14-летних свидетелей, которые позже заявили, что их заставили говорить полицейские и прокуроры.
Не уточняется, получит ли Данн какие-либо компенсации за проведённое в тюрьме время.
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Анастасия Чинкова