Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей

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Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Эдвардс признал вину в трёх правонарушениях, которые были осуществлены в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними.
Отмечается, что следствие нашло у ведущего 41 снимок разных категорий непристойности: 7 из них входят в самую серьезную категорию. Согласно информации источника, суд вынесет Эдвардсу приговор 16 сентября текущего года.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что знаменитый ведущий платил деньги подростку в обмен на фотографии интимного характера.
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Отмечается, что следствие нашло у ведущего 41 снимок разных категорий непристойности: 7 из них входят в самую серьезную категорию. Согласно информации источника, суд вынесет Эдвардсу приговор 16 сентября текущего года.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что знаменитый ведущий платил деньги подростку в обмен на фотографии интимного характера.
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Екатерина Коршунова