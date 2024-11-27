В Москве трёхлетний мальчик съел шоколадку и умер

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В Москве умер трехлетний мальчик после того, как съел шоколадку. Об этом информирует mk.ru.
Трагедия произошла ночью 26 ноября. Утверждается, что сначала мальчика стало тошнить, после чего он потерял сознание. Прибывшие на место медики обнаружили у малыша остановку сердца, спасти его не удалось.
На сегодняшний день специалисты устанавливают точную причину гибели ребенка. Неизвестно, ел ли он что-либо еще помимо шоколада до появления первых признаков недомогания. Матери мальчика потребовалась помощь, поскольку на момент приезда врачей она находилась в шоковом состоянии.
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