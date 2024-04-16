Учитель из Краснодара получила срок за продажу военной продукции в США и Японию

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Сотрудники таможни раскрыли схему контрабанды военной продукции, организованную педагогом из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Отмечается, что россиянка размещала объявления о продаже военных товаров на интернет-сервисах. Затем она выходила на заказчиков.
Первая посылка, содержащая оптический прицел для крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и «Корд», была отправлена в Японию, но оперативно перехвачена силовиками в декабре 2021 года. В декларации к грузу было указано, что пересылается сувенир.
Перехват посылки оперативниками не остановил женщину, которая через три месяца отправила вторую — с ночным прицелом для снайперской винтовки — в США. Она также была перехвачена.
В результате удалось установить личность отправителя. В квартире женщины прошли обыски, в результате которых были обнаружены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, элементы стрелкового оружия, уже готовые к пересылке за границу.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала полностью. Суд вынес ей приговор в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Первая посылка, содержащая оптический прицел для крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и «Корд», была отправлена в Японию, но оперативно перехвачена силовиками в декабре 2021 года. В декларации к грузу было указано, что пересылается сувенир.
Перехват посылки оперативниками не остановил женщину, которая через три месяца отправила вторую — с ночным прицелом для снайперской винтовки — в США. Она также была перехвачена.
В результате удалось установить личность отправителя. В квартире женщины прошли обыски, в результате которых были обнаружены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, элементы стрелкового оружия, уже готовые к пересылке за границу.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала полностью. Суд вынес ей приговор в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Анастасия Чинкова