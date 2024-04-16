Уральского коррупционера-десантника освободили после участия в СВО

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Главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина освободили от наказания после участия в спецоперации, пишет ТАСС.
Как рассказал адвокат Дмитрий Бушухин, приговоренного к девяти годам колонии за посредничество в даче взятки Тетерина освободили от наказания. Причина решения — участие фигуранта в спецоперации. Решение вынес Верх-Исетский районный суд.
Кроме этого, десантника освободили от выплаты штрафа в размере 25 миллионов рублей. Сам Тетерин должен был отбывать наказание за попытку передачи 3 миллионов рублей должностным лицам от директора «Уралщебень».
Ущерб природе составил 400 миллионов рублей. Деньги предназначались для силовиков, чтобы они закрыли уголовное дело.
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Кроме этого, десантника освободили от выплаты штрафа в размере 25 миллионов рублей. Сам Тетерин должен был отбывать наказание за попытку передачи 3 миллионов рублей должностным лицам от директора «Уралщебень».
Ущерб природе составил 400 миллионов рублей. Деньги предназначались для силовиков, чтобы они закрыли уголовное дело.
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Алёна Самарева