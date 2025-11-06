В Усть-Илимске дети и взрослые массово отравились роллами
В Усть-Илимске Иркутской области произошло массовое отравление продукцией общепита. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Согласно информации СУ СК РФ по региону, среди десяти пострадавших от отравления шестеро — несовершеннолетние. В заведении «Сакура-экспресс» продавалась продукция, не соответствующая требованиям безопасности. На кухне обнаружили опасные бактерии.
Прокуратура инициировала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему. Владелец заведения доставлен в следственный отдел для выполнения следственных мероприятий.
