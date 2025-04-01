Полиция Германии пять часов расследовала убийство секс-куклы

Слово «мама» у большинства людей ассоциируется с теплом, заботой и поддержкой. Но в 1983 году в СССР произошла история, перевернувшая это представление. Семья Вавиловых стала печально известной после страшного преступления, совершенного матерью против родной дочери и её возлюбленного. Что толкнуло женщину на двойное убийство, расскажет «Радио 1».