Полиция Германии пять часов расследовала убийство секс-куклы

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Немецкие полицейские пять часов расследовали убийство секс-куклы, думая, что это «обгоревший труп». Как пишет Daily Mail, находка была в лесу. Ее обнаружил местный житель во время прогулки с собакой.
Мужчина сообщил о «женском теле», наткнувшись на него у заброшенного строения. На место происшествия выехали криминалисты, судмедэксперты и сотрудники уголовного розыска. Место оцепили, «останки» замерили и произвели фотосъемку.
Спустя несколько часов, детектив решил прикоснуться к «телу», после чего выяснилось, что перед ним упакованная в полиэтилен и поврежденная огнем секс-кукла, а не реальная женщина. Правоохранители забрали «вещдок» для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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Спустя несколько часов, детектив решил прикоснуться к «телу», после чего выяснилось, что перед ним упакованная в полиэтилен и поврежденная огнем секс-кукла, а не реальная женщина. Правоохранители забрали «вещдок» для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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Никита Кротов