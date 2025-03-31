В США ребенок умер из-за пожирающей мозг амебы после посещения аквапарка

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В США годовалый ребенок умер после похода в аквапарк, во время которого он заразился пожирающей мозг амебой. Об этом информирует Daily Mail.
Трагедия произошла в штате Арканзас. Родители отправили ребенка играть на игровую площадку с фонтанами, но после того, как семья вернулась домой, малышу стало плохо. У него поднялась температура и началась рвота.
Медики не смогли спасти ребенка. Уточняется, что мальчик заразился амебой Naegleria fowleri. Она пожирает мозг и способна проникнуть в организм через нос при плавании в пресной теплой воде.
После в аквапарке, где заразился малыш, провели проверку. Было установлено, что вода в фонтанах в детской игровой зоне была недостаточно хлорирована, что спровоцировало размножение амебы.
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Медики не смогли спасти ребенка. Уточняется, что мальчик заразился амебой Naegleria fowleri. Она пожирает мозг и способна проникнуть в организм через нос при плавании в пресной теплой воде.
После в аквапарке, где заразился малыш, провели проверку. Было установлено, что вода в фонтанах в детской игровой зоне была недостаточно хлорирована, что спровоцировало размножение амебы.
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Екатерина Коршунова