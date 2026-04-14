В Красноярске горит мебельный цех
В Красноярске загорелся мебельный цех с пиломатериалами на площади 250 квадратов
В Красноярске загорелся мебельный цех, площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель краевого главка МЧС РФ сообщил агентству о возгорании пиломатериалов внутри здания.
«Да, мебельный цех. Там внутри пиломатериалы горят. Пострадавших нет. Локализации пожара нет. Может поменяться в любую сторону», — сказал собеседник.
На тушение огня выехали 40 человек и 10 единиц техники. В ГУ МЧС уточнили, что угрозы распространения огня сейчас нет.
Ранее сообщалось, что в Колпино в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар, унесший жизнь 70-летней хозяйки жилья.