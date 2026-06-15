15 июня 2026, 10:11

Пьяный москвич устроил скандал из-за подозрения в краже денег проституткой

Фото: iStock/Motortion

В Москве мужчина не мог попасть к себе в квартиру, чтобы разобраться с проституткой. Об этом пишет РЕН ТВ.