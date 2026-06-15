В Москве мужчина не мог попасть к себе в квартиру, чтобы разобраться с проституткой
В Москве мужчина не мог попасть к себе в квартиру, чтобы разобраться с проституткой. Об этом пишет РЕН ТВ.
Нетрезвый житель вызвал беспокойство у соседей, ломившись в свою квартиру, вероятно, с ножом. Внутри находилась женщина, у которой случилась паническая атака. Она выбросила сумочку в окно и попыталась выбраться наружу. Очевидцы предположили, что она является хозяйкой квартиры, а мужчина — нарушителем, который пытается проникнуть к ней.
Прибывшая полиция задержала москвича, а спасатели вскрыли дверь. Оказалось, что мужчина пытался получить интимные услуги и вызвал ночную бабочку, но позже решил, что она украла у него деньги. В результате он оказался в подъезде и не смог самостоятельно вернуться в квартиру. Теперь полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, выясняя, кто виноват и была ли кража.
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