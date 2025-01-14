Автор «Благих Знамений» и «Коралины» — скрытый насильник? ​Восемь женщин обвинили Нила Геймана в изнасиловании

Нил Гейман (Фото: соцсети)
Восемь женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии против известного писателя Нила Геймана. Автор книг «Американские боги», «Песочный человек», «Добрые предзнаменования» и «Коралина» оказался человеком с «темной стороной», сообщает издание New York Magazine Vulture. Среди пострадавших — его поклонницы и женщины, работавшие на него.
Впервые заявления о неподобающем поведении автора прозвучали в британском подкасте «Master: The Allegations Against Neil Gaiman». На тот момент его обвинили две женщины, одной из которых являлась Скарлетт Павлович.
Девушка, бывшая няня сына Геймана, рассказала, что писатель издевался над ней, а затем совершил над ней насилие. Она утверждает, что однажды Гейман предложил ей принять ванну, после чего присоединился к ней и изнасиловал. К тому моменту Нилу было уже 61: он бесцеремонно отворил дверь к работнице, будучи полностью голым, сел рядом и начал «вести беседу». Не обращая внимания на дискомфорт собеседницы, с диалога он перешел на прикосновения.
Нил Гейман (Фото: РИА Новости/Дмитрий Жданович)
Предположительно, это случилось в феврале 2022 года, когда Гейман уже развелся с женой. Также Скарлетт заявила, что в другой раз он начал приставать в гостиничном номере, когда неподалеку находился его сын. Пока мальчик играл в iPad, отец под одеялом лез к его няне.
Отмечается, что Гейман настаивал, чтобы «партнерши» звали его «хозяином». Сам автор «Коралины» обвинения полностью не отрицает — лишь уточняет, что любой контакт с «пострадавшими» девушками осуществлялся по обоюдному согласию. Всего против него накопилось 8 обвинений. Большинству из обвиняющих его женщин на момент изнасилований было чуть больше 25 лет, но самой юной из них — 18.
Vulture уточняет, что две «жертвы» работали на писателя, в то время как остальные были поклонницами его творчества.
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Девушка, бывшая няня сына Геймана, рассказала, что писатель издевался над ней, а затем совершил над ней насилие. Она утверждает, что однажды Гейман предложил ей принять ванну, после чего присоединился к ней и изнасиловал. К тому моменту Нилу было уже 61: он бесцеремонно отворил дверь к работнице, будучи полностью голым, сел рядом и начал «вести беседу». Не обращая внимания на дискомфорт собеседницы, с диалога он перешел на прикосновения.
Нил Гейман (Фото: РИА Новости/Дмитрий Жданович)
Предположительно, это случилось в феврале 2022 года, когда Гейман уже развелся с женой. Также Скарлетт заявила, что в другой раз он начал приставать в гостиничном номере, когда неподалеку находился его сын. Пока мальчик играл в iPad, отец под одеялом лез к его няне.
Отмечается, что Гейман настаивал, чтобы «партнерши» звали его «хозяином». Сам автор «Коралины» обвинения полностью не отрицает — лишь уточняет, что любой контакт с «пострадавшими» девушками осуществлялся по обоюдному согласию. Всего против него накопилось 8 обвинений. Большинству из обвиняющих его женщин на момент изнасилований было чуть больше 25 лет, но самой юной из них — 18.
Vulture уточняет, что две «жертвы» работали на писателя, в то время как остальные были поклонницами его творчества.
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Мария Моисеева