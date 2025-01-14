Автор «Благих Знамений» и «Коралины» — скрытый насильник? ​Восемь женщин обвинили Нила Геймана в изнасиловании

Восемь женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии против известного писателя Нила Геймана. Автор книг «Американские боги», «Песочный человек», «Добрые предзнаменования» и «Коралина» оказался человеком с «темной стороной», сообщает издание New York Magazine Vulture. Среди пострадавших — его поклонницы и женщины, работавшие на него.