Полиция задержала пассажира авто, наехавшего на толпу в Берлине
Полиция Берлина задержала пассажира автомобиля, наехавшего на людей в центре города. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.
Молодого человека доставили в отдел в ночь на 26 июля. По данным источника, подозреваемый — 21-летний гражданин Ирана, который, предположительно, пытался связаться с террористической организацией ИГИЛ**. Его точная роль в нападении пока неясна, он арендовал автомобиль для побега, но находился ли за рулем, неизвестно.
Немецкие правоохранители рассматривают инцидент как теракт по исламистским мотивам. Авария произошла 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ*-парада. Белый микроавтобус наехал на людей и врезался в дерево, после чего водитель скрылся.
В результате погибла одна женщина, еще 16 человек пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии, восемь — в тяжелом. Некоторые получили ножевые ранения, очевидцы говорили о нападавшем с мачете. Сейчас выясняется, действовал ли водитель один или у него был сообщник.
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