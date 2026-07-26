Полиция задержала пассажира авто, наехавшего на толпу в Берлине

26 июля 2026, 16:09

В Берлине задержали пассажира автомобиля, наехавшего на участников ЛГБТ*-парада

Фото: iStock/picturesd

Полиция Берлина задержала пассажира автомобиля, наехавшего на людей в центре города. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.