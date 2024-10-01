В Подмосковье девочка на полной скорости выпрыгнула из машины похитителя

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В подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.
Несовершеннолетняя выходила из магазина «Пятёрочка», когда её окликнул незнакомый мужчина и предложил подвезти до дома. Девочка сначала отказывалась, но «доброжелатель» был настойчив и усадил её в машину. Школьница почти сразу поняла, что допустила ошибку и стала просить водителя остановить машину, но тот не реагировал на её просьбы.
Тогда отважная девочка отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и на полной скорости выпрыгнула из машины. При падении ребёнок получил многочисленные травмы. У неё закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости руки, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас юная жительница Подмосковья находится в больнице.
Мать девочки беспокоится, что полиция ничего не предпринимает для поиска похитителя. Им показали записи с камер видеонаблюдения, на которых её дочь указала несколько машин, похожих на ту, на которой её пытались увезти. Однако, по словам женщины, после этого к ним с дочерью даже ни разу не приходили следователи.
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Тогда отважная девочка отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и на полной скорости выпрыгнула из машины. При падении ребёнок получил многочисленные травмы. У неё закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости руки, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас юная жительница Подмосковья находится в больнице.
Мать девочки беспокоится, что полиция ничего не предпринимает для поиска похитителя. Им показали записи с камер видеонаблюдения, на которых её дочь указала несколько машин, похожих на ту, на которой её пытались увезти. Однако, по словам женщины, после этого к ним с дочерью даже ни разу не приходили следователи.
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Александр Бойцов