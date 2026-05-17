Незнакомец дважды ударил ножом жителя Новой Москвы без видимых причин

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

Вечером 16 мая в Новой Москве неизвестный мужчина дважды ударил ножом местного жителя. Об этом информирует издание «МК».



Инцидент произошёл около 21:00 мск в 3-м микрорайоне города Московский. 39-летний житель возвращался с прогулки и проходил мимо дома 4. У одного из подъездов стоял незнакомец с ножом в руках.

Очевидцы описали его состояние как необычное. По предварительным сведениям, этот мужчина пришёл в гости к жильцу указанного дома на мероприятие. Однако без видимых причин нападавший нанёс прохожему два удара — в живот и в спину.

Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу и оказали ему необходимую помощь. Вскоре пациент покинул реанимацию, его перевели в палату. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия. Причины нападения выясняются.

Ольга Щелокова

