Незнакомец дважды ударил ножом жителя Новой Москвы без видимых причин
Вечером 16 мая в Новой Москве неизвестный мужчина дважды ударил ножом местного жителя. Об этом информирует издание «МК».
Инцидент произошёл около 21:00 мск в 3-м микрорайоне города Московский. 39-летний житель возвращался с прогулки и проходил мимо дома 4. У одного из подъездов стоял незнакомец с ножом в руках.
Очевидцы описали его состояние как необычное. По предварительным сведениям, этот мужчина пришёл в гости к жильцу указанного дома на мероприятие. Однако без видимых причин нападавший нанёс прохожему два удара — в живот и в спину.
Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу и оказали ему необходимую помощь. Вскоре пациент покинул реанимацию, его перевели в палату. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия. Причины нападения выясняются.
Читайте также: