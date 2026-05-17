В Москве сотрудник морга умер на работе
16 мая в Москве на территории Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко скончался сотрудник патологоанатомического отделения. Как сообщает «МК», предварительная причина — проблемы с сердцем.
В экстренные службы города позвонили посетители. Люди приехали на похороны днём и увидели возле забора на территории ЦКБ человека в спецодежде. Мужчине явно стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть.
Вероятнее всего, острая сердечно-сосудистая недостаточность привела к летальному исходу. Коллеги умершего рассказали, что в тот день мужчина жаловался на неважное самочувствие.
Накануне на северо-востоке Москвы нашли трупы мужчины и женщины. Сообщается, что на телах видны множественные телесные повреждения. Специалисты квалифицировали их как признаки насильственной смерти.
