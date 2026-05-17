Россиянин сжёг дачу вместе с 63-летним хозяином из-за ссоры

17 мая 2026, 20:33

В Калужской области мужчина поджёг дом вместе с хозяином во время конфликта

В Калужской области местный житель во время конфликта поджёг дом вместе с хозяином. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.





По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ.

«По версии следствия, 11 мая 2026 года обвиняемый, находясь в садоводческом товариществе «Берёзка» деревни Верховье Жуковского муниципального округа, на почве личных неприязненных отношений умышленно совершил поджог дачного дома», — говорится в сообщении ведомства.