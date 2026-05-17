В Ленобласти пациент пострадал при столкновении скорой помощи с легковой машиной
Во Всеволожском районе Ленобласти в дневное время перед съездом на КАД столкнулись машина скорой медицинской помощи и легковой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В момент аварии в карете скорой находился пациент. При ударе он получил травмы. Медики оценивают его состояние как уточняемое — информацию о степени тяжести на текущий момент не раскрывают.
Сотрудники полиции уже начали проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают возможных свидетелей и выясняют, кто из водителей нарушил правила дорожного движения. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.
