Незнакомец изнасиловал 70-летнюю пенсионерку во время утренней прогулки в парке
В Колумбии полицейские задержали 28-летнего мужчину. Как сообщает Caracol Radio, его подозревают в изнасиловании пожилой женщины.
Инцидент произошёл в муниципалитете Сан-Висенте-де-Чукури. 70-летняя пенсионерка вышла на утреннюю прогулку в парк. Там на неё напал незнакомец. Он изнасиловал гражданку и скрылся с места происшествия.
Пострадавшая обратилась за помощью, и медики доставили женщину в больницу. Врачи проводят обследование, чтобы оценить состояние её здоровья. Полицейские начали поиски подозреваемого и вскоре задержали 28-летнего мужчину. Следователи предъявили ему обвинение. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: