Незнакомец изнасиловал 70-летнюю пенсионерку во время утренней прогулки в парке

09 октября 2026, 11:40

В Колумбии задержали мужчину по подозрению в изнасиловании пенсионерки

Фото: Istock/YakobchukOlena

В Колумбии полицейские задержали 28-летнего мужчину. Как сообщает Caracol Radio, его подозревают в изнасиловании пожилой женщины.