В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука
В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом сообщает Mash.
Полиция страны и Агентство национальной безопасности провели задержание утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с Звинчуком задержали его жену и трёх знакомых. Канал «Рыбарь» ведёт военную тематику и насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.
Сообщается, что Михаил участвует в проведении гибридных конфликтов в интернете. Ранее похожие обвинения выдвигали Великобритания и США. Основатель канала ещё не комментировал ситуацию. Официальные представители Черногории тоже не делали публичных заявлений о причинах задержания.
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