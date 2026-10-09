Во Вьетнаме вор украл телефон у россиянки и вернулся ради Face ID

09 октября 2026, 10:51

Фото: Istock/PeopleImages

Во вьетнамском Нячанге вор вырвал iPhone 17 из рук россиянки, а на следующий день вернулся, чтобы разблокировать устройство через Face ID. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.