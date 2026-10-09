Во Вьетнаме вор украл телефон у россиянки и вернулся ради Face ID
Во вьетнамском Нячанге вор вырвал iPhone 17 из рук россиянки, а на следующий день вернулся, чтобы разблокировать устройство через Face ID. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мотоциклист поднёс украденный телефон к лицу девушки — разблокировка сработала, после чего он уехал и скрылся. Отмечается, что другие российские туристы тоже жалуются на кражи: у людей пропадают сумки, деньги, документы и банковские карты.
Поступают сообщения и о пропаже домашних животных, в том числе собак. У одного из отдыхающих украли портмоне прямо со столика в кафе, пока он стоял в очереди за кофе. Внутри лежали iPhone 17 Pro Max, 200 долларов, около двух миллионов донгов и шесть российских банковских карт.
На пляжах вскрывают припаркованные байки. Одна из пострадавших оставила телефон в багажнике скутера и пошла плавать. Когда она вернулась, то обнаружила, что отсек открыли и забрали всё содержимое. Другие путешественники сообщают и об угонах самих скутеров.
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