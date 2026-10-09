Россиянин устроил наркосклад на Пхукете
Полиция Пхукета задержала 30-летнего россиянина и изъяла у него крупную партию наркотиков перед ежегодным Вегетарианским фестивалем. Об этом пишет The Phuket Express.
Задержание прошло в Чернгтале в рамках рейда с 2 по 8 октября 2026 года. Мужчину задержали на парковке торгового центра, затем полицейские обыскали его виллу.
В ходе обыска полицейские изъяли 65,02 грамма кристаллического метамфетамина, известного как «айс», 130,25 грамма кокаина, 47,1 грамма кетамина и 19 таблеток экстази.
Предварительный тест мочи, который провели на месте, дал положительный результат на метамфетамин. Мужчине предъявили обвинения в продаже и хранении наркотиков, а также в употреблении запрещённых веществ. Его передали следователям.
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