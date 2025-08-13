Водитель грузовика сбил пенсионерку на пешеходном переходе под Красноярском
В Кодинске Красноярского края грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что 51-летний водитель, двигаясь по крайней правой полосе, не остановился и сбил 69-летнюю женщину.
Инцидент зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщина спокойно переходит дорогу в специально оборудованном для пешеходов месте, когда её сбивает грузовик. При этом другой автомобиль успел остановиться перед пешеходом.
Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшую с тяжёлыми травмами. По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело.
Читайте также: