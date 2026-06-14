14 июня 2026, 15:14

МВД: в Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем

Фото: iStock/Chalabala

Водитель, сбивший лося в Ленинградской области и вышедший после этого из автомобиля, погиб под колесами собственной иномарки, когда в нее врезалась другая машина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.