В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем
Водитель, сбивший лося в Ленинградской области и вышедший после этого из автомобиля, погиб под колесами собственной иномарки, когда в нее врезалась другая машина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
В ночь на субботу, 13 июня, на 144 километре трассы «Кола» водитель Renault Duster сбил лося и, не выставив знак аварийной остановки, покинул автомобиль. В этот момент мужчина, находившийся за рулем Haval, наехал сначала на сбитого лося, а затем на Renault Duster с последующим наездом этого транспортного средства на его водителя.
В результате ДТП 74-летний водитель Renault погиб на месте. Пассажиры Haval получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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