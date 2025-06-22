«Ни одного живого места»: Посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения льва на Зубкова
Посетительница «Тайгана» поделилась подробностями нападения льва на Зубкова
Лев напал на основателя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечерней кормёжки животных. Одна из посетительниц парка поделилась подробностями первых мгновений после инцидента, видео с ее словами опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».
«В какой-то момент мы услышали, как женщина бежала, звала на помощь... лев напал на человека. Потом выяснилось, что это Зубков. Он в этот момент как раз кормил внизу львов. И лев напал на него», — поделилась очевидец.Она описала, что видели, как пострадавшего увозили: его голова, лицо, тело и руки были полностью в крови, «всё как мясо», не осталось «ни одного живого места». Несмотря на тяжелейшие травмы, мужчина был в сознании.
Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе.
Об инциденте стало известно 22 июня. Состояние Олега Зубкова врачи оценивают как тяжелое, он потерял значительный объем крови. Основателя «Тайгана» госпитализировали в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница».