«Ни одного живого места»: Посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения льва на Зубкова

22 июня 2025, 23:14

Посетительница «Тайгана» поделилась подробностями нападения льва на Зубкова

Фото: iStock/Seyms

Лев напал на основателя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечерней кормёжки животных. Одна из посетительниц парка поделилась подробностями первых мгновений после инцидента, видео с ее словами опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».







«В какой-то момент мы услышали, как женщина бежала, звала на помощь... лев напал на человека. Потом выяснилось, что это Зубков. Он в этот момент как раз кормил внизу львов. И лев напал на него», — поделилась очевидец.

