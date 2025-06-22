Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи приехал в Москву, сообщило агентство IRNA.
Отмечалось, что министр иностранных дел Ирана прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и иными высокопоставленными официальными лицами страны.
На переговорах будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в мире после ударов Вашингтона и Тель-Авива по ядерным объектам Ирана.
Аббас Аракчи анонсировал визит в Москву и встречу с российским лидером во время пресс-конференции в столице Турции. Помимо прочего, он сообщил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с Владимиром Путиным.
Напомним, в ночь на 22 июня Вашингтон вступил в военный конфликт между Израилем и Ираном. Вооруженные силы США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Затем президент Дональд Трамп выступил с обращением из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом».
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