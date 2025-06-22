В Магнитогорске на пешеходном переходе машина сбила всадника на лошади
В Свердловской области автомобиль сбил всадника на лошади на пешеходном переходе, сообщил Телеграм-канал Ural Mash.
Все случилось в микрорайоне Зеленый лог Магнитогорска. Судя по опубликованной видеозаписи, мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу на лошади. Ехавший по дороге автомобилист по неизвестной причине не увидел его и не снизил скорость.
От удара коня и всадника отбросило на тротуар. Мужчина рухнул на землю, конь упал, однако тут же поднялся и поскакал дальше. Судя по всему, тяжелых травм животное не получило. Но точные данные о состоянии пострадавших не раскрывались.
Ранее сообщалось, что львы набросились на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова и прокусили ему горло. Отмечалось, что все случилось сегодня в начале седьмого вечера во время кормления животных.
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