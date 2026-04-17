«Никаких документов не дали»: детей забрали из семьи в Петербурге по жалобе учителя
В Северной столице сотрудники органов опеки изъяли четырёх несовершеннолетних детей у местной жительницы Оксаны. Инцидент произошёл 13 апреля, когда семья готовилась к переезду. По словам матери, специалисты пришли в квартиру и забрали детей без предъявления каких-либо официальных документов или актов.
После этого Оксану вместе с детьми доставили в отдел полиции, где они провели несколько часов без еды и воды. Позже несовершеннолетних осмотрели врачи. В настоящее время все четверо детей в возрасте от шести до 15 лет находятся в социальном центре «Прометей».
«Никаких документов нам не дали. Забрали даже свидетельства о рождении и паспорта детей», — цитирует мать 78.ru.Причиной изъятия, как предполагает собеседница, стала жалоба неизвестного педагога, который сообщил, что женщина якобы оставляет детей без присмотра. Оксана это отрицает, пояснив, что за младшими могут присмотреть старшие дети.
Женщина также утверждает, что в стрессовой ситуации подписала ряд документов, не вникая в их содержание, а затем отказалась от дальнейших подписей. Кроме того, по её словам, сотрудники центра предлагали ей оформить бумаги о признании недееспособной, от чего она отказалась.
Мать уже обратилась в полицию с заявлением о незаконном изъятии детей и рассчитывает на их скорое возвращение. В социальном центре «Прометей» оперативно комментировать ситуацию отказались, попросив официальный запрос.