«Никаких документов не дали»: детей забрали из семьи в Петербурге по жалобе учителя

17 апреля 2026, 18:37

Четверых детей забрали из семьи в Петербурге по жалобе учителя

В Северной столице сотрудники органов опеки изъяли четырёх несовершеннолетних детей у местной жительницы Оксаны. Инцидент произошёл 13 апреля, когда семья готовилась к переезду. По словам матери, специалисты пришли в квартиру и забрали детей без предъявления каких-либо официальных документов или актов.





После этого Оксану вместе с детьми доставили в отдел полиции, где они провели несколько часов без еды и воды. Позже несовершеннолетних осмотрели врачи. В настоящее время все четверо детей в возрасте от шести до 15 лет находятся в социальном центре «Прометей».





«Никаких документов нам не дали. Забрали даже свидетельства о рождении и паспорта детей», — цитирует мать 78.ru.