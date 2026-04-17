СК расследует смерть певца Кунгурова

17 апреля 2026, 17:47

СК открыл уголовное дело о смерти певца Кунгурова

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти певца Евгения Кунгурова. Как сообщает «Коммерсантъ», расследование ведется по факту доведения артиста до самоубийства.





Изначально предполагалось, что Кунгуров покончил с собой добровольно. Однако отец певца Виктор Кунгуров настаивает на версии убийства. Он получил уведомление от прокуратуры о начале уголовного производства, информацию подтвердил адвокат семьи Евгений Черноусов.



Защита не планирует оспаривать текущую квалификацию, хотя папа артиста добивался возбуждения дела по статье об убийстве группой лиц. Кроме того, Виктор Кунгуров намеревается потребовать проверки действий следователя, который, по его мнению, халатно или намеренно не провел неотложные следственные мероприятия сразу после обнаружения тела.



Напомним, тело 40-летнего Евгения Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года у дома на Зоологической улице в центре столицы.



